Kaş Belediyesi’nden 28 hastaya daha yatak yardımı

Kaş Belediyesi ekipleri, ilçedeki 28 ihtiyaç sahibi vatandaşa hasta yatağı yardımında bulundu.

Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarca yapılan hasta yatakları taleplerini değerlendirdi. Ekipler, değerlendirme sonucu 26 farklı mahallede 28 ihtiyaç sahibi vatandaşa hasta yatağı yardımında bulundu. Konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren hastalar ile yakınları, Kaş Belediyesine önemli bir ihtiyacı karşıladığı için teşekkür etti.

Öte yandan Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar 54 mahallede 82 ihtiyaç sahibine hasta yardımında bulunduklarını belirtti.

