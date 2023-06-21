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Kasaplara yönelik denetimler artırıldı

21.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, başta kasaplar olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Bakanlığın taşra teşkilatlarına gönderdiği talimatta, kurban etleriyle ilgili işlemlerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde denetimlerini artırdı. Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen talimatta, etlerin parçalanması ile kıyma çekimi gibi işlemlerin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi. Tüketicilerin gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürülmesi gerektiği vurgulanarak, bu kapsamda piyasaya arz edilecek her gıdanın, insan sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenilir olmasının önemine dikkat çekildi.

KASAP VE ET ÜRÜNLERİ İŞ YERLERİNE SIKI DENETİM

Talimatta, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması, kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasının önemine işaret edildi. Ayrıca bu süreçte kıyma makinesi, bıçak gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve depolanmasına yönelik olarak et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren işletmelere yapılacak resmi kontrollerin artırılması istendi. Bayram süresince tüketimi artması beklenen unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilmesi, gıdaların ve hammaddelerin son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ile etiket bilgilerinin kontrol edilmesinin önemi vurgulandı.

496 BİN 512 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı öte yandan, 7 bin 642 gıda kontrol görevlisi ile gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılının başından itibaren bugüne kadar 496 bin 512 gıda kontrolü gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, laboratuvarda analiz edilmek üzere 29 bin 887 numune alındı. Resmi kontroller neticesinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili ürünlerin toplatılması, imha edilmesi, idari para cezaları ve adli birimlere suç duyurusunda bulunma işlemleri gerçekleştirildi.

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