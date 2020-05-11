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Kaşar pane tarifi, kaşar pane nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıcacık, ısırdıkça uzayan bir kaşar peyniri... Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına yakışan bir aperatif. Genelde restoranlarda, rast food restoranlarda yemeye alışkın olduğumuz kaşar paneyi evimizde denedik. Tarif oldukça pratik ve deneyen herkes çok memnun!

Kaşar pane tarifi, kaşar pane nasıl yapılır?

Lezzetli et ve tavuk yemeklerinin yanına hazırlayacağız pratik ve lezzetli bir atıştırmalık kaşar paneyi farklı peynir çeşitleriyle de deneyebilirsiniz. Merak edenler, tadına doyamayanlar için kaşar pane tarifi geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

20 dilim parmak kalınlığında kesilmiş kaşar peyniri
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı su
2 paket pane harcı
Un

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve suyu derin bir kasede çırpın.
Pane harcını ise geniş ve yayvan bir tabağa serin.
İlk olarak peynir dilimlerini una bulayın.
Sonra çırpılmış yumurtaya ve sonra da paneye bulayın.
Tüm kaşar peynirlerine aynı işlemi uygulayın.
Peynirleri kızartmadan önce 2 saat boyunca dolapta bekletin.
Kızgın ve bol yağın içinde peynirin rengi altın sarısına dönene kadar kızartın.
Afiyet olsun.


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