Kasımpaşa 0 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti, Papiss Cisse gol izle)

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve beş haftada dört galibiyet elde eden Kasımpaşa, ligin 6. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 45+1. ve 87. dakikada Cisse kaydederken ev sahibi Kasımpaşa'nın tek sayı 89. dakikada Diagne'den geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor puanını 9'a çıkarırken ikinci mağlubiyeti alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Aytemiz Alanyaspor tehlikeli geldi. Baiano'nun kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Efecan Karaca'nın sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. İlhan Depe sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Veysel Sarı'nın ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ufuk Ceylan, meşin yuvarlağı sol köşeden kornere çeldi.
45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Maniatis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan, pasını boş pozisyondaki Cisse'ye gönderdi. İlk anda topa vuramayan Cisse, ardından kayarak meşin yuvarlağı oyun alanında tuttu. Yerde kalan Cisse'nin sağ direğe yakın bir noktada oldukça dar açıdan yerden çektiği şutta top ağlara gitti: 0-1
45+3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortada topu penaltı noktası üzerinde şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin şutunda, kaleci Ufuk Ceylan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Dönen topta müsait pozisyondaki Diagne'nin altıpas içinden vuruşunda Ufuk Ceylan, yerde olmasına rağmen topun ağlara gitmesini önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
67. dakikada Kasımpaşa sol kanattan geldi. İlhan’ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Trezeguet kafayı vurdu ancak top yandan az farkla dışarı gitti.
69. dakikada Diagne’nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Trezeguet zor pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.
72. dakikada İlhan’ın sağdan yaptığı ortada kaleci Ufuk topu sektirdi. Diagne’nin şutunda top kaleye paralel olarak gitti.
72. dakikada hızlı çıkan Alanyaspor’da Efecan sağdan ceza sahası içine ortaladı. Papis Cisse mutlak pozisyonda topa dokunamadı.
87. dakikada savunmadan topu alan Ceyhun Gülselam, Cisse’ye uzun top attı. Defansın arkasına sarkıp topu kapan Cisse, yerden bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 0-2
89. dakikada sağ kanattan gelen Trezeguet sert bir şut çıkardı. Kaleci Ufuk'tan dönen topa Eduok vurdu. Son Diagne'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, Özgür Yankaya, VAR merkezine danıştıktan sonra golü verdi. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mustafa Savranlar xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Veysel x, Ben Youssef xx, Veigneau x (Eduok dk. 70 x), Pavelka xx, Sadiku x (Mustafa dk. 86 ?), İlhan xx, Tarkan x (Özgür dk. 46 x), Trezeguet xx, Diagne xx
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xxx, Baiano xx, Merih xxx, Tzavellas xxx, N’Sakala xx, Sackey xxx, Maniatis xx (Taha dk. 70 x), Efecan xxx (Hasan dk. 85 ?), Ceyhun xx, Villafanez xx (Junior Fernandes dk. 79 x), Cisse xxx
Goller: Cisse (dk. 45+1 ve dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor), Diagne (dk. 89) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Baiano, Ufuk, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Veysel, Sadiku (Kasımpaşa)
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