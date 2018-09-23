Kasımpaşa 0 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti, Papiss Cisse gol izle)

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve beş haftada dört galibiyet elde eden Kasımpaşa, ligin 6. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 45+1. ve 87. dakikada Cisse kaydederken ev sahibi Kasımpaşa'nın tek sayı 89. dakikada Diagne'den geldi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor puanını 9'a çıkarırken ikinci mağlubiyeti alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Aytemiz Alanyaspor tehlikeli geldi. Baiano'nun kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Efecan Karaca'nın sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. İlhan Depe sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Veysel Sarı'nın ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ufuk Ceylan, meşin yuvarlağı sol köşeden kornere çeldi.

45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Maniatis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan, pasını boş pozisyondaki Cisse'ye gönderdi. İlk anda topa vuramayan Cisse, ardından kayarak meşin yuvarlağı oyun alanında tuttu. Yerde kalan Cisse'nin sağ direğe yakın bir noktada oldukça dar açıdan yerden çektiği şutta top ağlara gitti: 0-1

45+3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortada topu penaltı noktası üzerinde şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin şutunda, kaleci Ufuk Ceylan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Dönen topta müsait pozisyondaki Diagne'nin altıpas içinden vuruşunda Ufuk Ceylan, yerde olmasına rağmen topun ağlara gitmesini önledi.