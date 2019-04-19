Kasımpaşa 1 - 1 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Kasımpaşaspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Karim Hafez'in asistinde şık bir vole vurarak skoru 1-0'a taşıdı.

Kıran kırana geçen mücadelenin 80. dakikasında Kasımpaşasporlu Scufet, Bursasporlu Furkan Soyalp'e ceza sahası içerisinde mücadelede bulundu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

dakikada topun başına geçen Aytaç Kara, Scufet'i avlayarak skoru 1-1'e taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Bursaspor, puanını 29'a çıkarttı ve maç fazlasıyla, Göztepe'nin 2 puan üzerinde 15. sırada kendine yer buldu. Kasımpaşaspor ise 38 puanla, maç fazlasıyla 6 sıraya yükseldi.

Kasımpaşaspor, gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Aytaç Kara'nın uzaktan sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

4. dakikada soldan Latovlevici'nin etkili ortasında altıpas önünde müsait durumda Sakho'nun vuruşunda, kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Latovlevici'nin kontrol ettikten sonra müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak savunmada Josue Sa'ya çarparak kornere çıktı.

32. dakikada Saivet'in solda ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı altıpasa ortaladı. Müsait durumda Sakho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

35. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Trezequet, solda kontrol ettiği meşin yuvarlakla içeri katetti. Kaleyi cepheden gören Mısırlı oyuncunun arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.

45+4. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda Hajradinovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farla auta gitti.