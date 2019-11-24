Kasımpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Kasımpaşa 54. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol, 82. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi. 87. dakikada kazanılan penaltıdan bir kez daha sahneye çıkan Rumen golcü, attığı golle takımını 3 puana taşıdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Gençlerbirliği ise yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti. Kasımpaşa 12 puanla 13. sırada, Gençlerbirliği ise 13 puanla 15. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.