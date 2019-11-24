SPOR

Kasımpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Süper Lig 12. hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gençlerbirliği’ni konuk etti. Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Kasımpaşa son 10 dakikaya 1-0 üstün girmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı. Başkent Temsilcisi Hamza Hamzaoğlu'nun gelişi ile yükselişini sürdürdü ve zorlu deplasmandan 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Kasımpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Kasımpaşa 54. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol, 82. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi. 87. dakikada kazanılan penaltıdan bir kez daha sahneye çıkan Rumen golcü, attığı golle takımını 3 puana taşıdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Gençlerbirliği ise yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti. Kasımpaşa 12 puanla 13. sırada, Gençlerbirliği ise 13 puanla 15. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.
22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

Karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARI

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza alanı içinde bulunan Aytaç’a çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Aytaç’ın vuruşunda kaleci Ertaç’ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu. 1-0
65. dakikada gelişen Gençlerbirliği Halil İbrahim’in ortasına ön direkte yükselen Ayite’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.
82. dakika Erdem’in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Stancu, önce topu kontrol etti, sonra dönerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1
87. dakikada Stancu’nun vuruşunda Popov’un eline çarpan top sonucunda hakem Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi.
88. dakikada beyaz noktaya gelen Stancu, topu kaleci Fatih’in solundan filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Nariç xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Fernandes xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 90 ?), Aytaç xxx, Quaresma xxx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 81 ?), Hajradinovic xx, Koita xx
Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Flavio Ramos xxx, Toure xxx, Halil İbrahim xxx, Baiano xx, Berat xx (Seuntjens dk. 80 ?), Nadir x (Mino Ayite dk. 58 xx), Polomat xx (Diallo dk. 67 xx), Sessegnon xx, Stancu xxx
Goller: Aytaç (dk. 54) (Kasımpaşa), Stancu (dk. 82 ve 88 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Popov (Kasımpaşa), Stancu (Gençlerbirliği)

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Bülent Uygun açıkladı! Kadro dışı...Bülent Uygun açıkladı! Kadro dışı...
İşte ligin lideri! Trabzon'dan geri aldılarİşte ligin lideri! Trabzon'dan geri aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

İşte F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Saffet Sancaklı: Futbolseverlere kötü bir haberim var; Türk futbolunda deniz bitti

''Futbolseverlere kötü bir haberim var''

ÖZET | Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 maç sonucu

Gaziantep 3 puanı 3 golle aldı!

ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Göztepe maç sonucu

Gençlerbirliği, Göztepe'nin serisini bozdu!

ÖZET | Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa maç sonucu

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı!

Ersin Düzen'den Arda Turan ve Beşiktaş iddiası

Arda Turan sürprizi! Transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.