Kasımpaşa 2 - 2 Trabzonspor

Kasımpaşa, ikinci yarıda gol için bastırmaya başladı. 54'te golü kaçıran Perica, 63. dakikada kafayla topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. 71'de Nwakaeme'nin şutunda top direğin dibinden çıkarken, 2 dakika sonra ise Rodallega'nın vuruşunu Scuffet müthiş çıkardı.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Veignau'nün sert şutunu Uğurcan müthiş kurtardı. İlk yarının son atağında Nwakaeme bir şık gol daha atarak takımını devreye 2-0 önde götürdü.

12'de Trezeguet'nin vuruşu direğin dibinden dışarı giderken, 1 dakika sonra ise Pavelka'nın sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe Trabzonspor maçta dengeyi kurmaya başladı. 25'te Rodallega'nın şutu auta giderken, 30. dakikada Nwakaeme topla ceza sahasına girdi ve yaptığı şık vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maça iki takım da kontrollü başlarken, Kasımpaşa gol için Trabzonspor kalesini ablukaya aldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 6. dakikada sağdan ceza sahasına gönderilen uzun pasta Toure'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topa Pavelka'nın gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 12. dakikada Trezeguet soldan ceza sahasına girerek uzak direğe şutunu çekerken, top az farkla auta gitti. 13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topun kaleye gitmesine izin vermedi. 25. dakikada İlhan Depe'nin sağdan yaptığı ortada Perica altıpas önünde topa kafayla vururken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 30. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Rodallega ile paslaşarak topu alan Nwakame, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 37. dakika içinde Kasımpaşa iki gol fırsatı yakaladı. Veysel Sarı'nın sağdan çizgiye inerek ortasında, Hosseini'ye çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Aynı dakika içinde ceza sahasında topla buluşan Veigneau'un altıpasın solundan çektiği şutta kaleci gole izin vermedi. 45+1. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakame, Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

Goller: Dk. 30 ve 45+1 Nwakame (Trabzonspor), Dk. 63 Perica, Dk. 90 Trezeguet (Penaltıdan) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 53 Sadiku, Dk. 79 Josue Sa, Dk. 90+3 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 81 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Novak (Trabzonspor)

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 37, Kasımpaşa ise 30 yaptı.

Mücadelenin 88. dakikasında kornerden gelen topa Toure elle dokundu. VAR incelemesi sonrası Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet topu ağlara göndererek maçın 2-2'lik skorla bittiğini ilan eden isim oldu.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, ligdeki son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa önünde Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Zargo Toure'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Bordo-mavili takım maça, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile başladı. Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Ali Osman Karnapoğlu ve Luis Ibanez yer aldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmanın arkasında topla buluşan Perica'nın şutunda kaleci gole izin vermedi. 63. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Hafes'in sağdan yaptığı ortada Perica, topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-2. 73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci son anda uzanarak topu kurtardı. 88. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Toure, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. 90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru eşitledi: 2-2.

YUSUF YAZICI İLK 11'DE

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. Milli futbolcu, Ümraniyespor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisi süreci tamamlanan ve bordo-mavili takımın son antrenmanına da katılan Yusuf, teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda bulunmadı.

TRABZONSPOR'A TARAFTARINDAN TAM DESTEK

Trabzonspor'u, Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarları yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda misafir izleyiciler için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Kasımpaşa'da 2 futbolcu, kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında kadroda yer almadı. Lacivert-beyazlı takımın ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Strahil Popov ile aynı müsabakada bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Fode Koita, karşılaşmada görev yapamadı.

