Kasımpaşa 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skor ile mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 6 ve 84. dakikalarda Mbaye Diagne ve 57. dakikada Josue Sa'dan geldi.

Ev sahibi ekipte 18. dakikada Trezeguet bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından zirveyi takibi sürdüren Kasımpaşa, 25 puanla 2. sıraya yükseldi. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Evkur Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Eduok’un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım’ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

6. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle’ün solundan ağlara gitti. 1-0

9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız’ın Trezeguet’ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.