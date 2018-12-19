Kasımpaşa 4 - 1 Menemen Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

İzmir'de oynanan ilk maçı da 2-1 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka, ceza yayının gerisinden ara pasla topu Mustafa Ethem Erboğa'ya gönderdi. Mustafa'nın ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yerden uzak kale direğine doğru şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada Koita'nın ceza sahası içinde Rıdvan Koçak'tan sıyrılmaya çalışırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada topun başına geçen Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0.

38. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Orta sahanın gerisinde sağ kanattan topla buluşan Koita, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Eduok'a çıkardı. Topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Eduok, arka direkteki Mustafa Ethem Erboğa'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

71. dakikada Kasımpaşa mücadelede 4 farklı üstünlük yakaladı. Savunmanın arkasına koşu yapan Eduok, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

84. dakikada Menemen Belediyespor farkı 3'e indirdi. Umut Pusat'ın ara pasında topla buluşan Serhat Baştan'ın ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.