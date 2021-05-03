Kasımpaşa, Alanya'ya 3 attı ve derin bir nefes aldı

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Thelin ile 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic kaydetti.
Bu sonucun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 40 puanla 16. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada yer buldu.
PUAN DURUMU
(39) Kayserispor
(37) Erzurumspor
(35) Gençlerbirliği
(28) Denizlispor
Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurum deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.
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