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Kasımpaşa, Alanya'ya 3 attı ve derin bir nefes aldı

03.05.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 39. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra galibiyet aldı.

Kasımpaşa, Alanya'ya 3 attı ve derin bir nefes aldı

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Thelin ile 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic kaydetti.

Bu sonucun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 40 puanla 16. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada yer buldu.

PUAN DURUMU

(41) Yeni Malatyaspor
(41) Başakşehir
(40) Kasımpaşa
(39) Ankaragücü

(39) Kayserispor
(37) Erzurumspor
(35) Gençlerbirliği
(28) Denizlispor

Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurum deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Kasımpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
FENERBAHÇE olunca böğlek tutmuş düve gibi saldırıyordunuz,kasımpaşayı görüncü çömeliverdiniz,hımm birde sekiştaşa. görende adam adam konuşmalar FENER maçından sonra ne olduğunuz çıkıverdi bir anda ortaya,yoksa yeşillendinizmi yeşil yeşil
alanyaspor sana hiç yakışmadı

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