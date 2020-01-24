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Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 24.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Anıl Koç Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

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