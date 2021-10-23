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Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi resmen sona erdi

23.10.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi resmen sona erdi

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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