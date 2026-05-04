Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı! "Şampiyon olsalar dahi..."

Süper Lig'de sezonun final haftasına girilirken, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek isimlerden biri olan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligin gidişatı ve son haftadaki kritik Galatasaray randevusu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ NET MESAJ! "HER ŞEYİ YAPACAĞIZ!"

Süper Lig'in düğümünü çözecek Galatasaray karşılaşması öncesi konuşan Emre Belözoğlu, sezonu "çetrefilli" olarak tanımladı. Genç teknik adam, Galatasaray’ın şampiyonluk durumundan bağımsız olarak sahaya her türlü senaryoya hazır çıkacaklarını vurguladı.

"İZLEYİCİYE KEYİF, BİZE ÇETREFİL"

Sezonun genel bir değerlendirmesini yapan Emre Belözoğlu, futbolseverler için heyecan dolu olan sürecin saha içindekiler için yıpratıcı olduğunu belirtti. Belözoğlu, "Değişik bir sezon oldu. İzleyiciler adına keyifli ama oyuncular ve teknik adamlar için çetrefilli olabiliyor. İnşallah iyi biteceğine inanıyorum. Zorlu bir süreçti, mutlu bir son yaşarız" ifadelerini kullanarak yaşadıkları zorlu tempoya dikkat çekti.

SON HAFTA GALATASARAY PLANI: "TAVİZ YOK"

Ligin son haftasında oynanacak ve şampiyonluk kupasının kaderini belki de doğrudan etkileyebilecek Galatasaray maçı hakkında konuşan tecrübe teknik adam, rakibinin gücüne vurgu yaptı. Belözoğlu, "Hiçbir maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Son haftada karşılaşacağımız Galatasaray, şampiyon olsa dahi bize karşı planlı ve kazanma odaklı çıkacaktır. Öbür türlü senaryoda da ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışacağız."

KASIMPAŞA KADER BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Emre Belözoğlu'nun "Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" çıkışı, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe cephelerinde yankı uyandırdı. Kasımpaşa'nın sahaya koyacağı direnç, ligin zirvesindeki dengeleri değiştirebilir. Belözoğlu, kendi ekibi adına sezonu "mutlu sonla" bitirmek için galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini net bir şekilde ortaya koydu.