Acun Ilıcalı’dan üç büyükler'e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar"

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Premier Lig yolunda takımı sırtlayan yıldız golcüsü Oli McBurnie hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, İskoç forveti Türkiye’deki "Üç Büyükler"e yakıştırırken, İspanyol devi Real Betis’in de oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI'DAN TÜRKİYE TAVSİYESİ! "MCBURNIE ÜÇ BÜYÜKLERDE 25 GOL ATAR"

Acun Ilıcalı, Premier Lig seviyesinde bir forvet olan McBurnie'yi ikna etmek için aylarca süren bir operasyon yürüttüklerini itiraf etti. Transferin bir strateji oyunu gibi ilerlediğini belirten Ilıcalı, "2.5-3 ayda geldi. Önce arkadaşlarını kulübe getirdik, onu arattırdık. Sonra ben devreye girip her türlü garantiyi verdim. 'Seni mutlu edeceğim' dedim ve imkansızı başardık" sözleriyle sürecin zorluğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE 25 GOLDEN AŞAĞI ATMAZ"

Ilıcalı, McBurnie'nin oyun zekasına ve bitiriciliğine olan güvenini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi...

"Oli McBurnie korkunç bir santrafor. Bugün Üç Büyükler'de de (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) çok rahatça oynayabilir. Türkiye’de 25’ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor, yakaladığında atıyor ve ruhuyla oynuyor."

REAL BETİS PUSUDA: AVRUPA’NIN DEVLERİ TAKİPTE

Bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 39 maçta 18 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans sergileyen 27 yaşındaki forvet, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da radarına girdi. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Real Betis, McBurnie’yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMİYOR

Sadece golleriyle değil, sahada takımı bir arada tutan liderlik özelliğiyle de dikkat çeken İskoç yıldız, Acun Ilıcalı’nın projesinin en kritik parçası haline geldi. Hull City taraftarları, Premier Lig yolunda en büyük kozları olan McBurnie’nin takımda kalıp kalmayacağını merakla bekliyor.