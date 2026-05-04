SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Acun Ilıcalı’dan üç büyükler'e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar"

Hull City’yi Play-Off’a taşıyan Oli McBurnie için "Korkunç bir santrafor" diyen Acun Ilıcalı, transferin perde arkasını ilk kez anlattı. Yıldız isim için Real Betis iddiaları da Avrupa basınında yankılanmaya başladı.

Acun Ilıcalı’dan üç büyükler'e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar"
Burak Kavuncu

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Premier Lig yolunda takımı sırtlayan yıldız golcüsü Oli McBurnie hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, İskoç forveti Türkiye’deki "Üç Büyükler"e yakıştırırken, İspanyol devi Real Betis’in de oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI'DAN TÜRKİYE TAVSİYESİ! "MCBURNIE ÜÇ BÜYÜKLERDE 25 GOL ATAR"

Acun Ilıcalı’dan üç büyükler e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar" 1

Acun Ilıcalı, Premier Lig seviyesinde bir forvet olan McBurnie'yi ikna etmek için aylarca süren bir operasyon yürüttüklerini itiraf etti. Transferin bir strateji oyunu gibi ilerlediğini belirten Ilıcalı, "2.5-3 ayda geldi. Önce arkadaşlarını kulübe getirdik, onu arattırdık. Sonra ben devreye girip her türlü garantiyi verdim. 'Seni mutlu edeceğim' dedim ve imkansızı başardık" sözleriyle sürecin zorluğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE 25 GOLDEN AŞAĞI ATMAZ"

Acun Ilıcalı’dan üç büyükler e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar" 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Ilıcalı, McBurnie'nin oyun zekasına ve bitiriciliğine olan güvenini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi...

"Oli McBurnie korkunç bir santrafor. Bugün Üç Büyükler'de de (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) çok rahatça oynayabilir. Türkiye’de 25’ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor, yakaladığında atıyor ve ruhuyla oynuyor."

REAL BETİS PUSUDA: AVRUPA’NIN DEVLERİ TAKİPTE

Acun Ilıcalı’dan üç büyükler e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar" 3

Bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 39 maçta 18 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans sergileyen 27 yaşındaki forvet, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da radarına girdi. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Real Betis, McBurnie’yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMİYOR

Acun Ilıcalı’dan üç büyükler e transfer tavsiyesi! "Korkunç bir santrafor! Türkiye’de 25 gol atar" 4

Sadece golleriyle değil, sahada takımı bir arada tutan liderlik özelliğiyle de dikkat çeken İskoç yıldız, Acun Ilıcalı’nın projesinin en kritik parçası haline geldi. Hull City taraftarları, Premier Lig yolunda en büyük kozları olan McBurnie’nin takımda kalıp kalmayacağını merakla bekliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı! "Şampiyon olsalar dahi..."Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı! "Şampiyon olsalar dahi..."
Kutlamalarda gerginlik! Diagne'ye polis müdahalesiKutlamalarda gerginlik! Diagne'ye polis müdahalesi
Anahtar Kelimeler:
transfer Acun Ilıcalı Real Betis Hull City AFC beşiktaş fenerbahçe galatasaray Oli McBurnie
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.