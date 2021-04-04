Kasımpaşa'da Haddadi ve Ertuğrul Taşkıran konuştu

Kasımpaşalı futbolcular Oussama Haddadi ve Ertuğrul Taşkıran, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul Taşkıran

Bir dönüş yapmamız gerekiyordu. Haftalardır galip gelemiyorduk. İyi oynuyorduk ama lider Beşiktaş'a karşı iyi oyun ve çok iyi mücadeleyle galibiyet aldık. Oyuncular ve camia alarak bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Güzel bir başlangıç oldu yeni hocamızla. 42 günde 10 tane maç var. Yoğun ve deplasmanlı. Bu takımın her şeyi atlatacak gücü var. Gerekeni yapacağız.

Oussama Haddadi

Bizim için sezonun en önemli maçıydı. Ligde aşağılara doğru gittik, tehlikeli bölgeye indik. Bu nedenle bu 3 puan çok önemliydi.Takıma enerji getirdi Şenol Can. Başka bir ruh ve başka bir kan. Tüm takım olarak bu ruhla mücadele ettik. Bu şekilde devam edip diğer maçları da kazanmamız lazım.

