Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa, 30. dakikada Haris Hajradinovic ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 45+2. dakikada Adolfo Gaich ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada bu kez Nuno Da Dosta ile 2-1 öne geçti. Rizespor, bu gole yine Gaich ile 73. dakikada cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.





