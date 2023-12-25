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Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı!

25.12.2023 20:21 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 18’inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa’nın gollerini 30’uncu dakikada Hajradinovic ile 60’ıncı dakikada Da Costa kaydetti. Çaykur Rizespor’un golleri ise 45+2 ve 73’üncü dakikada Gaich’den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 17’nci dakikasında Kasımpaşa’da Aytaç Kara penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 23’e çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 26 puana ulaştı.

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa, 30. dakikada Haris Hajradinovic ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 45+2. dakikada Adolfo Gaich ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada bu kez Nuno Da Dosta ile 2-1 öne geçti. Rizespor, bu gole yine Gaich ile 73. dakikada cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.

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