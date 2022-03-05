Kasımpaşa'da Muleka şov yaptı, Göztepe darmaduman oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 48. dakikalarda Jackson Muleka ile 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, 32 puanla 14. sırada yer aldı. Üst üste 5. kez yenilen Göztepe, 27 puanla 17. sırada yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

MULEKA'DAN HARİKA PERFORMANS

Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Jackson Muleka, mücadelede attığı 2 golün yanı sıra Umut Bozok'un ağları sarstığı pozisyonda asisti yapan isim oldu.

