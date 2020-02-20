Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, Sportif Direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır.
Sayın Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.
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