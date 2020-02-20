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Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kasımpaşa Kulübü, sportif direktörlük görevini yürüten Emre Zengilli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, Sportif Direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

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