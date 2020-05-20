Kasımpaşa'da test sonuçları negatif!

Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde: "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız COVID-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3'üncü testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."
TFF'den yeni karar! Resmen açıklandı
Kendisine atılan mesajları paylaştı!
Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de
Avrupa devlerini peşine düşürdü!
G.Saray'da koronavirüs testleri yapıldı
Fortuna Sittart neden gündem oldu?
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi
Beşiktaş transferi bitirdi iddiası
F.Bahçeli yıldıza bir teklif daha
Galler'de şampiyon belli oldu
Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!
Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü
Transferde mutlu son!
O Futbolcudan ilginç açıklama! 'Öpmedim...'
Kerem attı, Leverkusen kazandı!
Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...
Okuyucu Yorumları 0 yorum