Kasımpaşa'da Veysel Sarı ile 3 yıl daha

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, bu sezon sahalarındaki son maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, ligden düşen rakipleri Gençlerbirliği takımına, teknik direktörüne ve yönetimine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sıcak havada futbol oynamanın zorluğuna değinen Özdeş, "Gol attık, rakip 10 kişi kaldı. İkinci yarı başlar başlamaz gol bulmak oyun tempomuzu daha da düşürdü. Sonra maç bizim istediğimiz oyun tarzına döndü. Bu sefer de final paslarını başaramadık" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin son ana kadar maçı bırakmadığını dile getiren Özdeş, şunları kaydetti:

"Oyun disiplininden kopmadık. Önümüzde Medipol Başakşehir maçı var. Onu da kazanarak ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. 8. sıraya yükseldik. Alınacak sonuçlara göre birkaç basmak daha yükselebiliriz diye düşünüyorum. Gelecek yıl, bu yıldan daha güçlü bir takımımız olacak diye düşünüyorum. Veysel Sarı ile 3 yıllık anlaştık, o pazartesi imza atacak. İstediğimiz, doğru oyuncuları alarak hem ligde hem de kupada seneye daha iddialı bir Kasımpaşa olması."



