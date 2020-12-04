Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan ve Varga, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu

Kasımpaşa'da Varga ve Yusuf Erdoğan Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Varga, "Maça aslında iyi başladık fakat takımımızın başına gelen Kovid olayından dolayı bu maçları oynamak zor oluyor. Yiyebileceğimiz en kötü dakikada, ilk yarının sonunda gol yedik. İkinci yarının başında beraberliği yakalamaya çalıştık ama kırmızı karttan sonra farklı bir oyun çıktı ve maçı kaybettik" dedi.

Fazla şans bulamadığı iletilen Macar futbolcu, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok iyi bir takıma sahibiz, antrenmanlarda rekabeti görebiliyorsunuz. Ben hep elimden geleni yapıp, takıma en iyisini vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Yusuf, "Büyük bir takıma karşı oynamak, hele böyle bir stadyumda, taraftar olmasa da zor. Bunu biliyorduk. Aslında istediğimiz oyunu sergileyemedik bugün. Dün sistem değişikliğine gittik. Arkadaşımızın erken sakatlanması, tekrar dörtlü savunmaya geçmemiz, belki berabere bitsek ikinci yarı farklı olacakken ilk yarının sonunda yazık bir gol yedik. Beşiktaş'a 10 kişi kalırsan da ister istemez pozisyon yiyorsun. Oyunun kopması da kırmızı kart. Fode ile ben sadece bir ter idmanı ile maç oynadım. Pandemi bütün kulüpleri etkilediği gibi bizi de etkiledi. Kovid, kırmızı kart, sakatlıklar, cezalılar, bütün takımların Allah yardımcısı olsun. Bugün bütün şanssızlıklar bizi buldu, kazanmak için gelmiştik. Şanssızlıklar bizi bulunca, Beşiktaş da affetmez." dedi.

