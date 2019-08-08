SPOR

Kasımpaşa'dan borç açıklaması

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 08.08.2019 21:24 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak herhangi bir kamu borçlarının bulunmadığını bildirdi.

Kasımpaşa'dan borç açıklaması

Kasımpaşa Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak herhangi bir kamu borçlarının bulunmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş, özveriyle ve karşılıksız bir şekilde ülkemizin en büyük ve en modern tesislerini Türk Sporu'nun hizmetine sunmuştur ve başarılı bir yönetim anlayışı içinde Türk Futbolu'nun gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bu tür destek ve yatırımlara kurumsal bir yapıda devam etmektedir.

Kamuoyunda sıkça dile getirilen diğer spor kulüplerinin borçlarının aksine Kasımpaşa Spor Kulübü bugüne dek Türk Spor camiasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmiştir. Kulübümüz Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte kamuya 31 milyon 811 bin 196 Türk Lirası vergi ödemesi yapmıştır ve herhangi bir kamu borcu bulunmamaktadır. Aynı dönemde 87 milyon 500 bin Türk Lirası nakit üreten kulübümüzün herhangi bir finansal kuruluşa da borcu bulunmamaktadır.

Çeşitli kurumlar tarafından Türk futbol kulüplerinin borçları açıklanmakta ve kulübümüzün de bu kulüpler içerisinde bulunduğu zannı oluşmaktadır. Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, şahıs firmalarına ve çalışanlarımıza herhangi bir borcunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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Kasımpaşa süper lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun büyük geçinen takımlar utanır inşallah..
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