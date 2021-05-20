Kasımpaşa'dan Ramazan Köse'ye teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2015/2016 sezonunda Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Ramazan Köse ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, 6 sezondur kadroda yer alan ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleciye veda mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

