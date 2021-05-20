SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa'dan Ramazan Köse'ye teşekkür

Kasımpaşa'dan Ramazan Köse'ye teşekkür

20.05.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Kulübü, sözleşmesi sona eren kalecileri Ramazan Köse'ye teşekkür etti.

Kasımpaşa'dan Ramazan Köse'ye teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2015/2016 sezonunda Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Ramazan Köse ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, 6 sezondur kadroda yer alan ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleciye veda mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Kasımpaşa rahatladı, Erzurumspor mucizelere kaldıKasımpaşa rahatladı, Erzurumspor mucizelere kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

Ali Koç yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı

Ali Koç yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı

Türk futbolunun acı kaybı

Türk futbolunun acı kaybı

Erdoğan'dan seyirci müjdesi!

Erdoğan'dan seyirci müjdesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.