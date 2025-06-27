Kasımpaşa’dan Suudi Arabistan’a transfer oldu… Yıllık maaşı dudak uçuklattı!

2023 yılında Gençlerbirliği'nden Kasımpaşa'ya transfer olan Gökhan Gül, İstanbul ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra boşa düştü. 26 yaşındaki oyuncu, astronomik maaşla Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Gökhan Gül, Al-Okhdood ile 2 yıllık anlaşma sağlarken, takımından yıllık 5 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

ALMANYA DA BAŞLADI

Futbola Almanya'da Bochum altyapısında başlayan, Bochum A takımı, Düsseldorf, Wehen Wiesbaden ve Gençlerbirliği formaları giyen Gökhan Gül son olarak Kasımpaşa da forma giydi ve Al-Okhdood'un yolunu tutuyor.