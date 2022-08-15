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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

15.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile Fenerbahçe 15 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertliler, eşitlikle sonuçlanan ligdeki ilk maçının ardından galibiyet hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasındaki ilk maçında berabere kalan Fenerbahçe iyi bir performans sergileyip 3 puanı kapmak istiyor. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen soruların yanıtı ve Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri haberimizde...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMAPAŞA MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

mete

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Kalkavan'ın babası Cumhuriyet Halk Partisi eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

Mete Kalkavan'ın futbola ve hakemliğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapması Mete Kalkavan için örnek oldu.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür.

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