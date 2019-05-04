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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Harun Tekin inanılmaz bir hata yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2019 19:49 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de şanssız bir an yaşandı. Sezon başında sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Harun Tekin, maça 11'de başlarken, çok talihsiz bir gol yedi.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Harun Tekin inanılmaz bir hata yaptı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının 13. dakikasında 1-0 geriye düşerken golde kaleci Harun Tekin, büyük bir hata yaptı.

Savunmada paslaşan Fenerbahçe'de Roman Neustadter, Harun Tekin'e geri pas gönderdi. Topu kontrol etmek isteyen Harun, büyük bir talihsizlik yaşayarak topu ayağından kaçırdı ve kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Golden sonra büyük üzüntü yaşayan Harun Tekin, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür diledi.

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Fenerbahçe harun tekin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yav arkadaş ne kadar salak varsa bu takıma topluyorlar. bireysel hatalardan yediğimiz gol bir düzineyi buldu
2.sınıf bir kaleci..bursanın kazıklarından biri.özellikle yan toplarda çok zayıf...berke gibi genç çocuk niye oynatılmaz hayret!
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