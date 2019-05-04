Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Harun Tekin inanılmaz bir hata yaptı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının 13. dakikasında 1-0 geriye düşerken golde kaleci Harun Tekin, büyük bir hata yaptı.
Savunmada paslaşan Fenerbahçe'de Roman Neustadter, Harun Tekin'e geri pas gönderdi. Topu kontrol etmek isteyen Harun, büyük bir talihsizlik yaşayarak topu ayağından kaçırdı ve kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Golden sonra büyük üzüntü yaşayan Harun Tekin, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür diledi.
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