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Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Mete Kalkavan'ın hayatı!

08.10.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Mete Kalkavan kimdir ve nereli gibi sorular Kasımpaşa Fenerbahçe maçı öncesi merak edildi. Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Peki, Mete Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan'ın hayatı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Süper Lig'in 8. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Maçı yakından takip eden futbolseverler Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hakemi Mete Kalkavan'ın hayatını ve biyografisini öğrenmek istiyor. İşte Mete Kalkavan'ın hayatı hakkında detaylı bilgiler...

METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Kalkavan'ın babası Cumhuriyet Halk Partisi eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

Mete Kalkavan'ın futbola ve hakemliğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapması Mete Kalkavan için örnek oldu.

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Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

42 yaşındaki Hakem Mete Kalkavan 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür.

HAKEM METE KALKAVAN HANGİ TAKIMLI?

Mete Kalkavan'ın Beşiktaşlı olduğu öne sürülmektedir.

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