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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi?

09.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Mavi Beyazlı ekip Antalyaspor deplasmanında gösterdikleri 2-0 skorluk başarının bir benzerini sarı kırmızılılara da göstermek istiyor. Günler önceden birçok vatandaş maçın saat kaçta hangi kanalda ekrana geleceğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Kasımpaşa Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maçta her iki takımın taraftarı da tribünlerdeki yerini alacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI

Maraton kapalı B-C: 330 TL

Maraton kapalı A-D: 320 TL

Maraton açık C: 270 TL

Maraton açık B-D: 260 TL

Maraton açık A-E: 250 TL

Misafir 300 TL

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