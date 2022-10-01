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Kasımpaşa Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi!

01.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgisi ve ayrıntılar haberimizde...

Kasımpaşa Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi!

Kasımpaşa ile Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında maça ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ZOR

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

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