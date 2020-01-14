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  4. Kasımpaşa Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı transfer etti

Kasımpaşa Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı transfer etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı transfer etti

Kasımpaşa, Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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