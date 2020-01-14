Kasımpaşa Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı transfer etti

Kasımpaşa, Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
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