YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından

Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından

28.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: "İlk yarıda oynadığımız oyun ve ikinci yarıdaki mücadeleyle kazandık. Bu, bizim için sevindirici bir durum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, "Geçtiğimiz hafta oyunun ikinci yarısında oynadığımız oyundan memnunduk ama son dakikada yediğimiz golle 1-0 yenilmiştik. Maçtan önce geçen haftaya nazaran biraz daha farklı olmamız gerektiğini dile getirmiştik. Bunu da ilk yarı, oynadığımız oyun, girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarıda farkı 1-0'dan farklı bir yere taşıyabilirdik. İkinci yarıda takım savunmasını iyi yaptık. Rakip de ligin en çok topa sahip olan takımlarından biri. Onların da bizim de pozisyonlarımız var. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız diye düşünüyorum. İlk yarıda oynadığımız oyun ve ikinci yarıdaki mücadeleyle kazandık. Bu, bizim için sevindirici bir durum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdiGiresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandıIsparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa atakaş hatayspor futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:19
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:52
Yatsı
21:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.