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Kasımpaşa, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna dahil etti

22.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna dahil etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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