Kasımpaşa, Hoffenheim forması giyen eski Fenerbahçe'li Attila Szalai için resmi teklif yaptı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da transfer çalışmaları başladı. Kasımpaşa ülkemizde 2 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai ile ilgileniyor. Kulübü Hoffenheim ile temaslarını sıklaştıran yönetim, teklifini resmen iletti.

HAFTA İÇİ İSTANBUL’DA!

Attila Szalai, Kasımpaşa ile görüşmek için hafta içinde İstanbul'a gelecek. Kasımpaşa yönetimi ile son pazarlıkları yapacak olan Macar futbolcu anlaşma sağlandığı taktirde formayı giyecek.

2 SEZON KİRALANDI

2023-2024 transfer döneminde 12.3 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’den transfer edilen Macar stoper, Alman takımı tarafından kiralık olarak önce Freiburg’a ardından da Belçika ekibi Standard Liege gönderildi.