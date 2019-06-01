Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene Üzülmez'in yanı sıra Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç katıldı.

İbrahim Üzülmez, yaptığı açıklamada, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz. Bana bu imkanı sunan sayın başkan Turgay Ciner ve Mehmet Fatih Saraç abime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in köklü camiaları arasında yer aldığını vurgulayan Üzülmez, "Bir hedefimiz var. Bu doğrultuda en doğru kararın burası olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa, bu ligin köklü takımlarından. Daha önce bir karakter ortaya koymuştuk. Doğru işler yaptık. Bu bayrağı daha ileri taşımak en büyük hedefimiz. Zor bir görev ama zorlukların üstesinden gelebilecek karaktere sahibim. İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.