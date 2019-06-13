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Kasımpaşa Kemal Özdeş ile anlaştı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 13.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü buldu! Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa Kemal Özdeş ile anlaştı

Yeni sezon öncesinde Kasımpaşa, teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlılar, daha önce de çalıştığı deneyimli teknik direktör Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Öksüz, sözleşmenin detayına ilişkin bilgi vermeyerek, “Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldı. Sözleşmenin detaylarıyla ilgili bilgi yok ama anlaşma doğrudur. Başkanımız Turgay Ciner, Kemal Hoca ile anlaşıldığını söyledi" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile geride kalan sezonun 8. haftasında yollarını ayırmıştı. Yaşanan ayrılığın ardından Paşa yola Mustafa Denizli ile devam ederken Özdeş de, ligin devre arasında Göztepe ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 9 hafta görevde kalan Özdeş, yeni sezon için Kasımpaşa ile yeniden anlaşma sağladı.

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