Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 beraber kalan İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, yollarına iyi bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Özgökçen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sonuçta deplasmanda bir puan aldık ve namağlup devam ediyoruz." dedi.

Kasımpaşa karşısında maça iyi başladıklarını vurgulayan Özgökçen, "İlk yarıdaki 2-0 üstünlüğümüz de güzel bir skordu. Kasımpaşa'nın ligdeki durumunu da dikkate aldığımızda puan alma mecburiyeti vardı. Baskılı oynadılar. İlk yarıdaki skoru koruyabilseydik veya üçüncü golü bulsaydık farklı olurdu. İkinci yarıdaki baskıyı tahmin ediyorduk. İnşallah daha güzel galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maçlarda her zaman 90 dakika mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özgökçen, galip gelemeseler bile yenilmemek düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getirdi.

