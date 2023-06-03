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  4. Kasımpaşa maçı sonrası Cenk Tosun isyan etti: Biraz daha süre olsaydı ne olurdu...

Kasımpaşa maçı sonrası Cenk Tosun isyan etti: Biraz daha süre olsaydı ne olurdu...

03.06.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol 1 asistlik katkıyla takımını sırtlayan isimlerden olan Cenk Tosun maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kasımpaşa maçı sonrası Cenk Tosun isyan etti: Biraz daha süre olsaydı ne olurdu...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş Ankaragücü'nü deplasmanda 5-2 mağlup ederken, karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamlayan tecrübeli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"ÇOK YORULDUM"

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Deneyimli futbolcu, "Çok yoruldum, Beşiktaş için elimden geleni yaptım. İki gol daha atabilirdim. Takım olarak iyi oynadık, daha fazla gol atabilirdik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Beş golle kazanmak mutlu ettik. İyi dinlenip, çarşamba günkü maça hazırlanacağız. İkincilik şansımız var, onu kovalayacağız." dedi.

İSYAN ETTİ

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Cenk Tosun, sözlerini, "Biraz daha süre olsa, ne olurdu... Bunu söylemek kolay değil. Belki farklı olurdu, belki olmazdı. Bunu söylemek zor. Son haftalarda yükselen form grafiğimiz var. Takım arkadaşlarımı kutlarım, lig bitiyor ama hala herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Atiba'yı da golü nedeniyle kutlarım." diye tamamladı

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