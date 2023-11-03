Kasımpaşa maçında yıldızlaşan Galatasaraylı yıldız Wilfried Zaha, stadyumdan tavuk şiş yiyerek ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti. Gollerinin yanı sıra oyunuyla da yıldızlaşan Fildişili yıldız, maçın oyuncusu seçildi.

TAVUK ŞİŞ YİYEREK AYRILDI

Karşılaşmanın ardından sıra sıra takım otobüsüne doğru giden futbolcular arasında yer alan Zaha'nın tavuk şiş yiyerek Rams Park'tan ayrılması dikkat çekti.

Yıldız futbolcunun o anları, sosyal medyadaki futbolseverlerin gündemine oturdu.





