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Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçının ardından

30.04.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu: "İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Mücadele verdik ama başarılı olamadık"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, iyi mücadele ettiklerini ancak bunun puan için yeterli olmadığını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, "Maç öncesinde iki denk takımın mücadelesi olacağını söylemiştik. İzleyenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarıya kötü başladık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Geriden çıkarken kaybettiğimiz toplar nedeniyle goller yedik. Sakatlanan iki stoperimizi ciddi şekilde aradık bu maçta. İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Mücadele verdik ama başarılı olamadık. Rakibi tebrik ediyoruz. İnanılmaz mücadele edip koşan bir takımımız var. Kalan maçları kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu, karşılaşma sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili ise "Oyuncumuzun topu onlara atmasını istedi Emre hoca. Ama ilk yarıda Trezeguet’nin kapıp gittiği topta oyuncusuna bir şey söyledi mi merak ediyorum. Oyuncular da reaksiyon olarak tepki gösterdiler. Bir şeyi eleştirirken önce kendilerine bakacaklar ondan sonra karşı tarafı eleştirecekler." şeklinde konuştu.

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