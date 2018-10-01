Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Teknik direktör Kemal Özdeş ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kasımpaşa, sezon sonuna kadar Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa Kulübü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teknik direktör Kemal Özdeş ile yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı yolların ayrıldığını açıklamıştı. Özdeş'in görevi bırakmasının ardından Mustafa Denizli ile görüşen Kasımpaşa, tecrübeli teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Mustafa Denizli, Süper Lig'de en son Galatasaray'da görev almıştı.
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