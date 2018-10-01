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Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 01.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu! NTV'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Teknik direktör Kemal Özdeş ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kasımpaşa, sezon sonuna kadar Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa Kulübü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teknik direktör Kemal Özdeş ile yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı yolların ayrıldığını açıklamıştı. Özdeş'in görevi bırakmasının ardından Mustafa Denizli ile görüşen Kasımpaşa, tecrübeli teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Mustafa Denizli, Süper Lig'de en son Galatasaray'da görev almıştı.

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Kasımpaşa mustafa denizli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bak şu adalete yav gencecik insanlar dururken 70 yaşındaki adama bel bağlamak sadece bizde var heralde
Kasımpaşa Fenerbahçe'den erken davrandı Mustafa hoca her takımda başarılı olur. hayırlı olsun.
Yazık oldu Kasımpaşa’ya Başka hocamı yok arkedeş
Geçmiş olsun Kasımpaşa'ya. Mbaye Diagne de gol krallığını rüyanda görür artık ne de olsa gömülü defansif bir anlayış gelecek.
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