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Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 02.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Mustafa Denizli resmen Kasımpaşa'da! TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Kasımpaşa, tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı!

Ayrıntılar birazdan...

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