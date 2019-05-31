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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 31.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri yer aldı. Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı

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ibrahim üzülmez Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

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