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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 30.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Mustafa Denizli ile sezon bitmeden önce yollarını ayıran Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü buldu. Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nin başında olan İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların,

Mustafa Denizli ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör İlyas Öztürk sezonu tamamlamıştı.

Kasımpaşa, yeni sezon için geçtiğimiz gün Gençlerbirliği’nden ayrılan İbrahim Üzülmez’i teknik adamlık koltuğuna getirdi.

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