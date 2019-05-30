Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların,
Mustafa Denizli ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör İlyas Öztürk sezonu tamamlamıştı.
Kasımpaşa, yeni sezon için geçtiğimiz gün Gençlerbirliği’nden ayrılan İbrahim Üzülmez’i teknik adamlık koltuğuna getirdi.
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