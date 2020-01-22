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Kasımpaşa, Özgür Çek ile yollarını ayırdı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 22.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Kasımpaşa yıldız oyuncusu Özgür Çek'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Kasımpaşa, Özgür Çek ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa 29 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu Özgür Çek, Kasımpaşa ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Tecrübeli oyuncu Özgür Çek, Kasımpaşa ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

Kasımpaşa ile 33 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol kaydeden Çek’in Denizlispor ile anlaştığı ve bir iki gün içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

(İHA)

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