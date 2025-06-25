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Kasımpaşa resmen açıkladı! Şota Arveladze Süper Lig'e resmen geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Şota Arveladze’nin getirildiğini duyurdu.

Kasımpaşa resmen açıkladı! Şota Arveladze Süper Lig'e resmen geri döndü
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro yapılanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, 2012-2015 yılları arasında takımda görev yapan Gürcü teknik adam Şota Arveladze’nin göreve getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Arveladze, daha önce Süper Lig’de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük’te çalıştı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Şota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze’ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şota, Kasımpaşa’da görev yaptığı 2012-2015 yılları arasında çıktığı 91 maçta 33 galibiyet, 28 beraberlik ve 30 mağlubiyet alarak 1.40 puan ortalaması yakaladı.

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Süper Lig Teknik Direktör Kasımpaşa Şota Arveladze son dakika
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