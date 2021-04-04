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Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can'dan Aytaç Kara açıklaması

04.04.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can'dan Aytaç Kara açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Şenol Can, "Ligin en iyi takımı, ligi domine eden takım Beşiktaş, 3 puan aldığımız için sevinçliyiz. Artık rakiplerin önemi yok, son 10 maçta her maçtan puan ve puanlarla ayrılmak zorundaydık. Bu kadro kalitesinin ilk 8'i hedeflemesi gerekiyor. Yaşanan şanssızlıkları bir türlü sonuca yansıtamadık, bu maçta futbol şansı da yanımızdaydı, mutluyuz." dedi.

Halil Umut Meler'in maça atanmasına değinen teknik adam, "Futbolcu arkadaşlara da söyledim, bizim hakemle işimiz yok, sahaya odaklıydık biz. Hakemle ilgili sıkıntılar bizi ilgilendirmiyordu. Halil hocayı da tebrik ediyorum, hakem arkadaşlarımızın biraz daha rahat bırakılmasından yanayım. O da bugün gördüğünü çalmaya çalıştı." diye konuştu.

AYTAÇ KARA AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın oyundan ihraç edilmesini istediği Aytaç Kara için konuşan genç hoca, "Aytaç sarı kartı gördükten sonra bir pozisyona daha girdi. Hakem takdir hakkını sarı kart kullanmamaktan yana kullandı. Ben riske girmek istemedim, Beşiktaş'a karşı 11'e 10 oynamak sıkıntı yaratacaktı, maçı ne olursa olsun 11'e 11 bitirmeliydik, o yüzden oyundan aldım." ifadelerini kullandı.

Koita'nın durumu sorulunca da Şenol Can, "Koita çok özel bir oyuncu, kalitesine de inanıyorum. Bu süreçte onunla görüştüm, bizim için çok değerli, kaliteli bir oyuncu. Arka adalesinde bir sıkıntı vardı, ilerleyen dakikalarda o yüzden kullanamadım. Umarım sıkıntılı bir dönem olmaz, ilerleyen zamanlarda onu kullanmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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