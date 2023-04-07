Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı yarın canlı olarak ekrana gelecek. Bu sezon istikrarsız performansıyla dikkat çeken ve 3 defa teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa Trabzonspor'u yenmek istiyor.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı yarın (8 Nisan 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor.

Kasımpaşa ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Trabzonspor ise Süper Lig'de çıktığı maçların 13'ünden üstünlükle, 5'inden eşitlikle, 8'inden yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta bulunuyor.

