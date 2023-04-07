SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda?

07.04.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa Trabzonspor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçta hakem Direnç Tosunoğlu düdük çalacak. Tosunoğlu'nun yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı yarın canlı olarak ekrana gelecek. Bu sezon istikrarsız performansıyla dikkat çeken ve 3 defa teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa Trabzonspor'u yenmek istiyor.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı yarın (8 Nisan 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor.

Kasımpaşa ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Trabzonspor ise Süper Lig'de çıktığı maçların 13'ünden üstünlükle, 5'inden eşitlikle, 8'inden yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PFDK ceza yağdırdı!PFDK ceza yağdırdı!
Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!
İtalyanlar rakamlarla açıkladı! Bu transfer G.Saray'ın tarihine geçecek... Tam 400 milyon TLİtalyanlar rakamlarla açıkladı! Bu transfer G.Saray'ın tarihine geçecek... Tam 400 milyon TL
Anahtar Kelimeler:
kasımpaşa trabzonspor Kasımpaşa spor toto maçı trabzonspor, yayınlanacak spor tot trabzonspor spor süper li spor to maçın iyet maç,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

TFF'ye bildirildi! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi feshedildi, yeni takımıyla imzaladı

TFF'ye bildirildi! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi feshedildi, yeni takımıyla imzaladı

Yıldız isim bu kez tamam! Arda Turan transfer uçağını kaldırdı

Yıldız isim bu kez tamam! Arda Turan transfer uçağını kaldırdı

Valencia'dan tepkiler sonrası paylaşım!

Valencia'dan tepkiler sonrası paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.