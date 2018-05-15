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Kasımpaşa Trezeguet'nin bonservisini aldığını açıkladı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 15.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Trezeguet'ten kötü haber geldi. Kasımpaşa, Trezeguet'nin bonservisini Anderlecht'ten alındığını ve 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa Trezeguet'nin bonservisini aldığını açıkladı!

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı.

Kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun 2 milyon avro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Öksüz, ayrıca, Veysel Sarı ve David Pavelka ile 3 yıllığına anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.

trezeguet

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Kasımpaşa trezeguet

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