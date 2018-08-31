Paşa yıldızlarını bırakmadı

Kasımpaşa'da Trezeguet ve Ramazan Köse ile 3 yıl daha anlaşma sağlanırken, Mbaye Diagne'nin kontratı ise 4 yıl uzatıldı.
İstanbul ekibi, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Oyuncularımız Mahmoud Hassan Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmeleri 2021'e kadar, Mbaye Diagne'nin sözleşmesi ise 2022 yılına kadar uzatılmıştır."
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