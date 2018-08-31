SPOR

Paşa yıldızlarını bırakmadı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 31.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, futbolcuları Trezeguet, Ramazan Köse ve Mbaye Diagne'nin sözleşmelerini uzattı.

Paşa yıldızlarını bırakmadı

Kasımpaşa'da Trezeguet ve Ramazan Köse ile 3 yıl daha anlaşma sağlanırken, Mbaye Diagne'nin kontratı ise 4 yıl uzatıldı.

İstanbul ekibi, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Oyuncularımız Mahmoud Hassan Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmeleri 2021'e kadar, Mbaye Diagne'nin sözleşmesi ise 2022 yılına kadar uzatılmıştır."

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
Kasımpaşalı Mbaye Diagne performansıyla Süper Lig'e damga vurdu!Kasımpaşalı Mbaye Diagne performansıyla Süper Lig'e damga vurdu!
Kemal Özdeş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorumKemal Özdeş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trezeguet ramazan köse Mbaye Diagne süper lig

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paşa yıldızlarını bırakmadı

Paşa yıldızlarını bırakmadı

Kasımpaşalı Mbaye Diagne performansıyla Süper Lig'e damga vurdu!

Kasımpaşalı Mbaye Diagne performansıyla Süper Lig'e damga vurdu!

Kemal Özdeş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Kemal Özdeş: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Kasımpaşa Josue Sa'yı 1 yıllığına kiraladı

Kasımpaşa Josue Sa'yı 1 yıllığına kiraladı

Tarkan Serbest, Kasımpaşa'da

Tarkan Serbest, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa 1 - 1 Heracles

Kasımpaşa 1 - 1 Heracles

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.