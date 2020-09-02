Kasımpaşa Yasin Dülger’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Nevşehir Belediyespor’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Nevşehir’de forma giyen 24 yaşındaki Yasin Dülger sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.
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